Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi eliminato. La reazione di Selvaggia Lucarelli: «Adesso Simona Izzo...»

Ricky Tognazzi eliminato da Ballando con le stelle. La quarta puntata si chiude con una doppia uscita, quella di Lino Banfi in avvio di trasmissione, fuori per scelta personale, e quella di Tognazzi. L'attore, in coppia con la ballerina Tove Villfor, è finito al ballottaggio con Lorenzo Tano e si è arreso al voto del pubblico, che ha espresso l'81% delle preferenze per il figlio di Rocco Siffredi.