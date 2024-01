Un mese senza smartphone e social? Un'azienda offre 9mila euro ai dipendenti che riescono nell'impresa

Si può vivere senza cellulare? Più facile seguire una dieta alimentare, soprattutto a gennaio il mese deputato alla "remise en forme" dopo i bagordi di Natale. Ma tornando al quesito iniziale, un'azienda americana ha lanciato un singolare concorso - o meglio dire una sfida - che prevede l'astinenza da smartphone per un periodo non inferiore a 30 giorni. Per invogliare i partecipanti, la company - che con le telecomunicazioni non ha nulla a che fare e non produce telefoni, bensì yogurt - è disposta a sborsare 10mila dollari (poco più9mila euro) a chi riuscirà a resistere.