Anna uccisa a coltellate, fermato l'ex compagno: «Ha confessato». Lei lo aveva denunciato per stalking

Il cadavere di una donna è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. La vittima è stata identificata: si tratta di Anna Scala, 56enne di Vico Equense. I carabinieri hanno rinvenuto anche la lama verosimilmente utilizzata per il delitto.

Celine morta a Bolzano, l'autopsia: «Uccisa dall'ex con nove coltellate, le due ferite fatali alla gola»

Sofia Castelli, i genitori: «Vogliamo la verità sugli ultimi atti di vita». L'ex fidanzato interrogato 5 ore

Salvatore Ferraiuolo, di 54 anni, ritenuto indiziato dell'omicidio di Anna è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato. Secondo quanto si apprende avrebbe confessato il delitto. Sarà condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Indagini serrate sono state condotte a cura dei Carabinieri della compagnia di Sorrento e del Gruppo di Torre Annunziata sotto il coordinamento della Procura. L'autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita verosimilmente domani. L'uomo, quando è stato fermato, si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con il quale si era allontanato dal luogo dell'omicidio.