Anila muore a 26 anni schiacciata da un macchinario di imballaggio: tensione con i familiari davanti all'azienda, sarà aperta un'indagine

Anila Grishaj aveva 26 anni e da cinque lavorava alla Bocon, azienda specializzata nella produzione di surgelati, che si trova in via Montello a Pieve di Soligo. Ieri, martedì 14 novembre, è morta tragicamente, schiacciata da un macchinario dell'imballaggio al quale era rimasta incastrata. La macchina l'ha colpita schiacciandole le vertebre. È deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16.

Inchiesta per stabilire le cause

Verra aperta un'inchiesta per stabilire le resposabilità di questa tragedia. Un fatto, è che Anila era una lavoratrice esperta. Non un'operaia qualunque, ma vice direttrice dell'azienda. Non è chiara la dinamica dell'incidente, le forze dell'ordine proveranno a fare chiarezza nelle prossime ore.