Angelika Hutter in carcere a Venezia: «Sono caduta in un baratro, non ricordo nulla». Viveva in auto da ottobre

Angelika Hutter è in carcere a Venezia. La donna tedesca di 31 anni che giovedì ha travolto e ucciso con la sua auto, mentre passeggiavano sul marciapiede a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, Mariagrazia Zuin, 64 anni, suo genero Marco Antoniello, di 48, e il nipote Mattia di due anni, morto all'ospedale, davanti alla mamma e al nonno rimasti illesi ma con la vita rovinata, molto probabilmente sarà interrogata dai magistrati domani, lunedì 10 luglio. Intanto, come riporta il Corriere della Sera, nella sua cella dal carcere venezia della Giudecca continua a ripetere di essere caduta in una baratro.

