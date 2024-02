Sposta l'ambulanza che bloccava il traffico, caccia all'uomo: era in coda con l'auto a Rovigo

L’Ulss Polesana ha già presentato una denuncia, al momento contro ignoti, per il grave episodio avvenuto in Corso del Popolo a Rovigo sabato mattina, poco dopo le 8.30: un’ambulanza arriva a sirene spiegate insieme all’automedica e si ferma davanti alla porta di un palazzo; soccorritore e medico, con l’attrezzatura di emergenza entrano correndo dentro a una palazzina. Ma un uomo, incolonnato in attesa della conclusione del soccorso, stanco di aspettare, sale sull’ambulanza in quel momento incustodita e si mette al volante spostandola.