Prof di catechismo costretta a fare scambi di coppia dal marito, lei lo denuncia: condannato a 2 anni e al risarcimento di 7.500 euro

Un marito ha obbligato quella che all'epoca era la moglie a partecipare a scambi di coppia con sconosciuti. Il caso è avvenuto a Rovigo dove la donna, prof di catechismo, stanca di sottostare al marito, ha deciso di denunciarlo nell’ottobre 2021: si era confidata prima con una coppia amica e poi, col supporto delle figlie, si è convinta a sporgere denuncia.

«Mai più scambi»

L'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Come riporta il Corriere del Veneto, martedì la ormai ex moglie ha avuto giustizia: il comportamento del marito gli è valso la condanna a due anni di reclusione e un risarcimento di 7.500 euro. L'uomo, M.L, è un 50enne di Adria. Per lui la pena, sospesa, è subordinata a un percorso di recupero presso strutture che si occupano di contrasto alla violenza sulle donne. A nulla è valso lo sforzo della difesa di dimostrare che la parte civile fosse consenziente.