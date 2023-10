Terremoto a Rovigo, si rischiano nuove scosse in Veneto? L'esperto: «Ci sono stati 8 sismi in quattro giorni»

Si rischiano nuovi terremoti in Veneto? Una nuova scossa è stata registrata oggi con epicentro in località Calto, in provincia di Rovigo. Secondo la Protezione civile del Veneto, il sisma ha avuto una intensità di 4,3 punti della scala Richter (20 chilometri di profondità). In sostanza una replica del terremoto di mercoledì scorso, quasi identica la magnitudo 4.2, e stesso luogo di epicentro. È in corso uno sciame sismico? Potrebbero esserci eventi più forti? Il punto.