Operatore del 118 soccorre un uomo e viene stroncato da un infarto: Roberto, 57 anni, lascia moglie e due figli

Soccorre un paziente colpito da arresto cardiaco e viene stroncato da un infarto. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri alle porte di Roma: a perdere la vita un operatore dell'Ares 118, Roberto Campigotto, 57 anni, sposato e con due figli. Il 57enne, autista dell'ambulanza, era intervenuto per soccorrere un signore in arresto cardiaco a Monterotondo. Durante le manovre di rianimazione del paziente, l'operatore ha avuto un infarto, venendo soccorso dai colleghi. Sul posto sono giunte altre due ambulanze e il medico rianimatore dell'elisoccorso. Trasportato all'ospedale di Monterotondo, il 57enne e' morto durante il trasporto.

Il cordoglio dell'Ares 118

L'Ares 118 si stringe al dolore della famiglia e degli amici del collega Roberto Campigotto, prematuramente scomparso durante lo svolgimento del proprio lavoro. «Professionista stimato e ben voluto da tutti i colleghi, Roberto era un autista soccorritore che metteva tutta la sua dedizione e professionalita' a servizio del prossimo, ricevendo piu' volte encomi da parte delle persone soccorse - si legge nel messaggio di cordoglio pubblicato sui social da Ares 118 -. Questa tragedia deve ricordare a ogni cittadino del Lazio quanta dedizione e quanto sacrificio gli operatori sanitari di Ares 118 mettono quotidianamente nel proprio lavoro, che e' quello di salvare la vita degli altri.

Anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del 57enne. «Roberto era un soccorritore dell’ARES 118 Lazio. È scomparso prematuramente proprio mentre svolgeva il suo lavoro, come sempre, con passione e professionalità. Notizie come queste provocano un dolore profondo. A nome mio personale e della Giunta della Regione Lazio voglio esprimere le condoglianze più sincere alla famiglia di Roberto e alla straordinaria comunità dell'Ares118 regionale», scrive Rocca.

