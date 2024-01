Alex morto per errore a 14 anni, ucciso dopo la lite scatenata dal patrigno: «Era lui l'obiettivo». Identificati in tre

Due colpi di pistola nella notte. Uno l'ha colpito alla gamba, l'altro all'addome, provocando un'emorragia interna che l'ha ucciso in pochi minuti. È morto così Alexandru Ivan, per tutti Alex, 14enne romeno deceduto alla periferia di Roma. La tragedia si è consumata la scorsa notte all'esterno della stazione della metro C Pantano, nel comune di Monte Compatri. «È morto per errore», dicono amici e parenti. Di certo, c'è che il dramma non è casuale. Il 14enne è stato ucciso dopo una lite in un bar in zona Finocchio, che aveva visto come protagonista il patrigno. Probabilmente il destinatario di quei colpi di pistola era proprio lui.