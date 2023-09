Alessandro Rosa, manifesto contro l'assessore tappezza la città: «Ha una relazione extraconiugale»

Benevento si è risvegliata tappezzata di manifesti che fanno riferimento ad una presunta relazione extraconIugale dell'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa. Una vicenda rispetto alla quale l'amministratore ha reagito a muso duro stigmatizzando l'autore, o gli autori, del gesto che "ha tentato di utilizzare una vicenda privata per scopi politici".

Alessandro Rosa: «Tentativo di infamare una persona»

«Questa mattina - afferma Rosa - la città di Benevento ha potuto osservare plasticamente quanto un tentativo di infamare una persona, nel caso di specie il sottoscritto, racconti l'infamia di chi quel tentativo lo compie, o più verosimilmente lo escogita. La città è tappezzata di manifesti in cui una foto del mio profilo Facebook viene affiancata da un articolo di Ottopagine che racconta del ricatto messo in atto ai danni di un medico, che sarei io: una donna che chiede soldi al professionista con la minaccia in caso contrario di raccontare di una presunta relazione. E' un'estorsione, evidente, in cui c'è solo una vittima conclamata, io, che peraltro ha avuto il coraggio di denunciare e far arrestare una persona».