Incendio a Cefalù, Maria David morta a 42 anni per salvare i suoi cavalli. Fiamme attorno all'hotel, 700 turisti evacuati

È ancora emergenza incendi in Sicilia, e in particolare a Cefalù, dove una donna di 42 anni è morta nel tentativo di salvare i suoi cavalli dalla stalla e 700 turisti sono stati evacuati dall'hotel Costa Verde, la più grande struttura ricettiva della zona. Quella appena trascorsa è stata una lunga notte di fuoco in tutto il palermitano, dove le fiamme si sono spinte fino alle abitazioni.

Palermo, gli incendi devastano città e provincia: due morti. Le ultime 24 ore da incubo

La struttura alberghiera più grande di Cefalù, il Costaverde. Non se ne può più, l’incendio sta devastando tutto. pic.twitter.com/TreeKQcoDw — R. ❤️‍🔥 (@robertina_xx) September 22, 2023

Hotel evacuato a Cefalù

Le fiamme erano arrivate a ridosso dell'albergo ancora molto affollato nonostante l'alta stagione sia ormai finita. Gli ospiti sono stati portati al palazzetto dello sport, ma si tratta di una soluzione precaria e provvisoria. Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno dove ieri alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare.