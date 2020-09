«Si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne dia partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione». Lo dice l' Aifa ) nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina che autorizza l'aggiornamento della composizione dei vaccini influenzale per la stagione 2020-2021, in accordo con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema).