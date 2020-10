Covid e Hiv, Therabody e Associazione Red lanciano la campagna di raccolta fondi

Therabody, leader globale nel wellness tecnologico e nella terapia a percussione, annuncia una nuova partnership con (RED), l'organizzazione fondata nel 2006 per combattere l'AIDS. Attraverso il lancio della campagna RECOVE(RED), Therabody presenterà una gamma di prodotti (THERABODY)RED con un’attività di fundraising per il Fondo Globale COVID19 e per combattere l'AIDS nell'Africa subsahariana. La partnership mette in evidenza l'importanza di supportare progetti legati alla tutela della salute attraverso l’offerta dei dispositivi (THERABODY)RED, ognuno dei quali genera fondi per sostenere la lotta contro HIV/AIDS e COVID-19.

Per ogni (PRODUCT) RED Theragun acquistato, il 2% del prezzo d'acquisto verrà devoluto direttamente al Fondo Globale COVID-19 con l’obiettivo di ridurre la minaccia di COVID-19 nelle comunità e supportare programmi di prevenzione contro l'HIV/AIDS. I (PRODUCT) RED Theragun saranno acquistabili esclusivamente sul sito Theragun.com e in alcuni punti vendita selezionati.

Jennifer Lotito, Presidente e Chief Operating Officer di (RED) spiega: “I dispositivi Therabody sono conosciuti in tutto il mondo e siamo più che orgogliosi che questi prodotti abbiano una doppia utilità anche nel combattere queste pandemie tramite ogni singolo acquisto. Siamo grati al team per aver creato un fantastico range (RED) ed entusiasti di poterli immaginare nelle mani delle persone questo autunno.”

Benjamin Nazarian, CEO di Therabody, afferma: "Siamo felici ed entusiasti di essere partner di (RED). Sostenere le cause in cui crediamo è radicato nel DNA della nostra azienda ed è un aspetto fondamentale della cultura di Therabody. Come leader nel settore del benessere tecnologico, Therabody fornisce soluzioni che possono aiutare tutti ad avere uno stile di vita più sano ed energico. Con (THERABODY)RED , non solo sosteniamo le esigenze quotidiane attraverso i nostri prodotti, ma creiamo anche un'opportunità unica per la nostra community di fornire cure mediche e supporto a tutti coloro che ne hanno bisogno, attraverso il loro acquisto.”

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 22:00

