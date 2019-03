Un guanto fa parlare i sordomuti: l'invenzione è di due giovani studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono due giovanissimi dietro un'invenzione in grado di. Due giovani studenti dell'hanno realizzatoche, se indossato, legge il linguaggio dei segni e trasmette tutto a un'applicazione che associa a ogni movimento una parola.L'idea, chiamata "Good Morning", è stata lanciata nell'ambito di un progetto di educazione digitale di Microsoft ed è stato brevettato dai minori, 16 e 17 anni. I segnali vengono captati grazie a dei sensori di flessione posizionati intorno alle dita delle mani e a ogni segno Lis corrisponde una parola. I sensori posizionati sugli anelli sono collegati a una scheda Arduino, una piattaforma ideata per la prototipazione.«Alla fine ci hanno chiesto di elaborare delle idee per il futuro. E noi abbiamo pensato alle persone con disabilità, in particolare ai sordi» - spiega a Varesenews Falsetti - sappiamo che sono in grado di leggere il labiale, ma hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri e a entrare nel mondo del lavoro perché non riescono a comunicare».«Prima di Good morning non avevamo mai utilizzato la piattaforma Arduino, ma sono bastati un paio di mesi per imparare». Il progetto è stato presentato al Politecnico di Milano per Microsoft.