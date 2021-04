Dottor Madonna Terracina, come eliminare le smagliature: «Scacco matto con la Biodermogenesi»

Sappiamo quanto le smagliature siano tra gli inestetismi più fastidiosi. Le troviamo sui fianchi, addome, cosce, braccia, seno, praticamente ovunque si venga a creare a livello della nostra cute una vera e propria rottura delle fibre collagene che ne determina la comparsa. Ma quali sono le strategie per poterle contrastare ed eliminare definitivamente? Lo chiediamo al Dr. Francesco Madonna Terracina, Chirurgo plastico a Roma.

«Fino a qualche anno fa era difficile poter prospettare ai nostri pazienti,donne ma anche uomini, un risultato soddisfacente con le metodiche a disposizione e per tale motivo molti si rassegnavano all’idea di non poter fare nulla. Con l’avvento della tecnica Biodermogenesi invece si è trovato finalmente una soluzione efficace e non invasiva che ha cambiato decisamente le regole del gioco».

Di cosa si tratta?

«Questa tecnologia, che sfrutta un brevetto unico, lavora sulle striae sia bianche che rosse migliorando la tessitura ed il colore della smagliatura. Allo stesso tempo si ottiene un effetto tonificante sui tessuti trattati.

La procedura non ha effetti collaterali e può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno.

Studi scientifici Universitari hanno poi ampiamente confermato i notevoli benefici estetici ottenibili già dopo poche sedute».

Questa tecnologia rivoluzionaria ha anche altre applicazioni nel campo della medicina estetica?

«Oltre ad essere lo strumento ideale per la cura delle smagliature ha un effetto di miglioramento molto evidentemente anche su tutte le cicatrici sia recenti che su quelle di vecchia data».

