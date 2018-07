Superbatterio resistente agli antibiotici a trasmissione sessuale: come si cura la nuova minaccia per la salute

È uno dei più piccoli al mondo, ma potrebbe diventare il prossimoresistente agli, se non trattato correttamente. È il, che si trasmette per, non sempre causa sintomi ma può provocare infiammazioni pelviche e agli organi riproduttivi, e infertilità in alcune donne.A lanciare l'allarme è l'Associazione britannica per la salute sessuale e l'hiv, che ha pubblicato delle nuove linee guida su, come segnala la Bbc. Questo batterio, che si pensa colpisca l'1-2% della popolazione, può facilmente sfuggire ai medici o essere scambiato per un'altra infezione a trasmissione sessuale, come la Chlamydia.Recentemente sono stati sviluppati degli esami per rilevarlo, ma non sono disponibili in tutti gli ospedali. Può essere trattato con gli antibiotici, ma alcuni tipi, come i macroclidi, si stanno rivelando sempre meno efficaci, con lo sviluppo di resistenze. «La popolazione deve essere informata su questo batterio - commenta Peter Greenhouse, dell'associazione - Per proteggersi bisogna usare i preservativi».Nelle nuove linee guida si raccomanda di fare una diagnosi ai pazienti con il test per il mycoplasma genitalium, di trattarlo correttamente e successivamente accertarsi che sia stato curato, per evitare «un'emergenza di salute pubblica, che possa diventare fuori controllo», aggiunge Paddy Hormer, co-autore delle line guida.