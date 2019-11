Epatite A, epidemia al ristorante: almeno 4000 persone costrette a vaccinarsi

Giovedì 14 Novembre 2019, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e propria, con almenoche dovranno ricorrere ad un apposito, è stata lanciata dopo il dilagare dell'. Lo ha deciso, come misura di prevenzione, l'assessorato alla Salute della comunità autonoma di, in Come riporta 20minutos.es , in un primo momento la direzione regionale della sanità aveva raccomandato ilsolo a coloro che avevano mangiato nel, dove avrebbe avuto origine il, nel periodo compreso tra il 24 e il 29 ottobre. Le autorità sanitarie, tuttavia, hanno deciso di estendere la vaccinazione anche ai clienti che avevano mangiato lì dal 30 ottobre al 6 novembre, data in cui il ristorante fu chiuso per l'allerta diAl momento, sono state giàoltre 1300 persone, ma all'appello ne mancherebbero ancora 2700. L'allerta era scattata dopo che 24 persone avevano accusato i sintomi dell': di queste, sette sarebbero ancora ricoverate nell'ospedale Santa Lucia, a Cartagena, anche se il quadro clinico migliora progressivamente. L'assessorato regionale alla Salute ha comunque invitato i cittadini a non andare nel panico: «Tutte le misure poste in essere finora hanno evitato la diffusione del virus e il vaccino è una misura necessaria di prevenzione».