Covid, sospesa la sperimentazione del vaccino cinese in Brasile: «Si è verificato un grave incidente»

Sperimentazione del vaccino contro il covid sospesa in Brasile. Il paese dell'America Latina ha annunciato di aver sospeso la sperimentazione del vaccino cinese contro il coronavirus a causa di un grave incidente avverso che si è verificato. Il vaccino Sinovac sembrava essere uno di quelli più promettenti e il governatore di San Paolo, Joao Doria, aveva già parlato di una distribuzione imminente.

In Brasile si parlava di 120 mila dosi che sarebbero state distribuite a partire dal prossimo 20 novembre, ma ora tutto il processo ha subito una brutta battuta di arresto. Al momento non si conosce il tipo di incidente che si è verificato, tutto resta segreto per le normative sulla privacy. L'autorità di regolamentazione ha affermato che la sperimentazione avrebbe potuto causare alcuni "incidenti" e nella liberatoria venivano specificati: morte, effetti collaterali potenzialmente fatali, grave disabilità, ospedalizzazione, difetti alla nascita e altri "eventi clinicamente significativi".

Il vaccino cinese sembrava essere quello che procedeva a una velocità maggiore della sperimentazione, già da settembre i dipendenti della casa farmaceutica e le loro famiglie si erano ineittate il vaccino per valutarne gli effetti. Erano ora in atto le ultime sperimentazioni e si parlava di una distribuzione di massa a partire già dalla fine del 2020, ora i tempi potrebbero allungarsi.

