Coronavirus, lo studio cinese: «Incubazione più lunga, la quarantena deve durare 21 giorni»

Quanto deve durare la quarantena da: se negli ultimi due mesi le indicazioni sull'isolamento volontario hanno sempre previsto un periodo di 14 giorni, un nuovo studio dell'università di Shanghai allunga i tempi. Secondo la ricerca, pubblicata sul sito MedrXiv, il periodo di incubazione del virus Sars-Cov-2 sembrerebbe essere più lungo di quasi due giorni in più rispetto ai 5 giorni finora stimati sulla base dei malati ricoverati in ospedale.Per questo motivo dunque la, secondo lo studio, sarebbe da estendere di altri 4-7 giorni, facendola. La ricerca raccoglie gli studi non ancora validati dalla comunità scientifica. Secondo il gruppo di Xue Jiang, perchè le misure di controllo siano più efficaci, è fondamentale arrivare ad un periodo ottimale di quarantena e isolamento per circa il 95% dei casi che sviluppano sintomi.A questa conclusione sono arrivati analizzando i dati di 2015 malati confermati, di cui 99 bambini, alcuni dei quali ricoverati in ospedale, e altri no, raccolti tra 28 province cinesi. Hanno così potuto vedere che il periodo di incubazione più frequente, per maschi e femmine, è stato di 7 giorni, mentre per i bambini di 9 giorni. Per l'11,6% dei casi il periodo è stato più lungo.In generale, secondo i ricercatori, l'intera popolazione di malati adulti, sia ricoverati che non, ha avuto un periodo di incubazione mediano di 7 giorni, che è 1,8 giorni più lungo dei casi ricoverati in ospedale segnalati in precedenza. Più lungo ancora (9 giorni) sembra il periodo di incubazione di chi si sarebbe ammalato con trasmissione oro-fecale del virus, mangiando insieme a delle feste, «anche se questo tipo di trasmissione non è stato ancora dimostrato e non ci sono evidenze scientifiche», commenta il virologo della Statale di Milano,In ogni caso, conclude lo studio, se si allungasse il periodo di isolamento per gli adulti di 4-7 giorni, arrivando quindi in totale a 18-21 giorni,. «Sicuramente non si potrà abbassare la guardia finchè il virus non sarà eradicato in ogni parte del mondo, anche perchè non ci sono evidenze di un'immunità protettiva - afferma- Altrimenti si rischia che il virus torni. Se sarà necessaria la quarantena come misura, saranno le autorità a deciderlo». «Con l'attuale periodo di 14 giorni, secondo i ricercatori, si riuscirebbe a catturare solo l'88% degli infetti», rileva l'epidemiologa. «Indubbiamente - conclude Salmaso - questi dati sono un tassello in più sulla conoscenza del virus e di come si comporta, che ci può essere utile ai fini delle misure restrittive». Uno dei quesiti che ci si pone ora è come comportarsi quando sarà finita la fase epidemica.