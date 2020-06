La profezia del Nobel per la Medicina: «Non ci sarà la seconda ondata»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra virologi, medici, esperti e comitati scientifici spunta anche il premio Nobel per la Medicina del 2011, Bruce Beutler. Secondo il celebre immunologo americano «non ci sarà una seconda ondata».Non una certezza, ma una riflessione supportata da «un tasso di nuovi casi e di mortalità che sta gradualmente diminuendo sia in Europa che negli Stati Uniti», ha dichiarato Beutler, che dà i meriti «al lockdown, al distanziamento sociale e all’uso di mascherine che sembrano aver avuto effetti protettivi». Tuttavia «solo un vaccino efficace sarà in grado di estinguere completamente la pandemia».