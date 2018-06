Cancro alla prostata, tra le cause anche variazioni genetiche: in arrivo un test per scoprirlo

Cancro alla prostata, allarme urologi: «Boom di casi tra gli under 50»

Il suo sviluppo ètra gli uomini dai 45 anni in su eil rischio aumenta esponenzialmente, ma non mancano casi in cui ad essere colpiti sono. Il, infatti, può essere causato anche da ben 163 diverseche affliggono l'1% della popolazione mondiale maschile. Nel campo della, però, potrebbe essere appena arrivata una svolta. Come riporta IFLScience , infatti, alcuni ricercatori britannici stanno sviluppando un test semplice e veloce per individuare ogni possibile variazione genetica alla base del cancro alla prostata 'giovanile'. L'obiettivo è quello di verificare la presenza del rischio e avvertire i pazienti, attraverso campagne di prevenzione. Per l', l'idea è quella di un, da cui partire per ricostruire l'intero codice genetico e individuare eventuali variazioni potenzialmente pericolose.In, i tumori alla prostata rappresentano circa il 15% di quelli che colpiscono la popolazione maschile. Le stime più recenti parlano die un uomo su otto rischia di ammalarsi nel corso della propria vita. Se diagnosticato e curato in tempo, tuttavia, il cancro alla prostata può essere combattuto: a cinque anni dalla diagnosi, il 91% dei pazienti sopravvive. Un dato non trascurabile, specialmente se si considera che la stragrande maggioranza dei pazienti sono uomini anziani che possono morire per l'età o per il sopraggiungere di altre malattie.