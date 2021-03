Vaccino AstraZeneca, l'Ema annuncia conferenza stampa. Palù: «Forse cautele per alcune categorie»

Oggi pomeriggio l'Ema si pronuncerà sul vaccino anti Covid di AstraZeneca. L'agenzia europea del farmaco ha annunciato una conferenza stampa alle 16, poi slittata alle 17, relativamente ai casi dei casi sospetti di decessi registrati nei giorni scorsi in seguito alle vaccinazioni con il farmaco prodotto dalla casa farmaceutica in collaborazione con l'Università di Oxford.

L'orario però non è tassativo: è infatti possibile che venga ritardata a seguito del prolungamento delle discussioni in corso. È prevista la partecipazione della direttrice esecutiva dell'Ema Emer Cooke, della presidente del comitato della valutazione dei rischi Sabine Straus e del responsabile dell'analisi dei dati Peter Arlett.

Palù: forse cautele per alcune categorie

«Attendiamo con fiducia» il pronunciamento dell'Agenzia europea del farmaco Ema sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Il responso è atteso per oggi pomeriggio, ma «quello che forse si può anticipare è che la Prac dell'Ema», il Comitato di valutazione dei rischi in farmacovigilanza, «può vedere se c'è qualche popolazione a rischio che magari può prendere il vaccino con un pò più di cautela». Lo ha spiegato il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, in audizione alla Camera, in Commissione Affari sociali.

«Abbiamo bisogno dei vaccini, cerchiamo di essere ottimisti», ha invitato l'esperto, ricordando che presso l'organo di farmacovigilanza dell'Ema anche «ieri si sono espressi dicendo che non c'è un nesso causale» fra la somministrazione del vaccino e i decessi o gli eventi gravi segnalati. Tuttavia, «trattandosi di individui abbastanza giovani - ha precisato Palù - stanno vedendo se nei soggetti c'era qualche difetto, vale a dire la tendenza a sviluppare trombi». Per esempio «se avevano una predisposizione genetica, se avevano assunto eparina, o se prendevano altri farmaci come gli estrogeni che agiscono sulla protrombina e sul meccanismo di coagulazione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA