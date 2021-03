Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 18 marzo: i dati completi alle 17. Il Veneto sfiora i duemila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 18 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina, nel giorno in cui l'Ema si pronuncerà sul vaccino AstraZeneca e sui casi sospetti di decessi in seguito alle vaccinazioni. Ieri i contagi in Italia sono stati oltre 23mila, con 431 morti su circa 370mila tamponi.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi dati. In Veneto i nuovi positivi sono 1.841, con 36 morti, mentre in Toscana si contano oggi 1.513 casi e 25 decessi.

