Oms: «Sì ad AstraZeneca. Varianti, raccomandato Johnson&Johnson»

Gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stanno ancora valutando gli ultimi dati sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, ma ritengono che al momento i benefici superino i suoi rischi e raccomanda di continuare le vaccinazioni. Lo afferma un comunicato dell'Agenzia dell'Onu. «Il numero di eventi gravi verificatisi a seguito di vaccini contro il Covid-19 9 è stato estremamente basso rispetto ai milioni di vaccinati - sottolinea ancora l'Oms - È importante che le campagne di vaccinazione continuino, per prevenire gravi malattie».

Al tempo stesso, però, l'agenzia sponsorizza una marca di vaccino, ritenuta particolarmente indicata per fronteggiare le varianti del Covid-19: «Nei Paesi in cui la diffusione delle varianti è elevata e nei Paesi in cui ora disponiamo di informazioni sull'uso di questo vaccino per controllare le infezioni di Sars-Cov-2 causate da queste varianti, consigliamo di utilizzare il vaccino Johnson&Johnson», ha affermato Alejandro Cravioto, presidente del gruppo Oms sui vaccini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 05:01

