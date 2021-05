Concerto rock a 18 dollari per i vaccinati e a 1000 per i no-vax: è polemica in Florida

Negli Stati Uniti continuano a moltiplicarsi le inizative per incentivare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a sottoporsi al vaccino anti Covid. E dopo la lotteria del vaccino arriva ora una nuova frontiera dell'incentivo, questa volta nel mondo della musica. Paul Williams, un promotore di concerti in Florida, ha deciso di vendere i biglietti di un concerto rock a prezzi scontati per coloro che hanno ricevuto l'iniezione: per gli immunizzati con certificazione i biglietti saranno offerti a 18 dollari mentre, per tutti gli altri, il prezzo del biglietto ammonterà a 999,99 dollari. Il promotore ha definito come «estremamente positiva» la risposata all'iniziativa ma ha affermato di aver anche ricevuto numerosi messaggi e telefonate da parte dei no vax.

Florida concert charges US$18 for vaccinated fans, US$1000 for unvaccinated fans https://t.co/EGFLAZXjH9 pic.twitter.com/wbr9svhLNj — CTV News (@CTVNews) May 29, 2021

Williams ha spiegato di voler incoraggiare le persone a tornare agli eventi pubblici in sicurezza dopo un anno di restrizioni e ha voluto promuovere tale iniziativa in occasione del concerto delle band Teenage Bottlerocket, MakeWar e Rutterking in programma il 26 giugno a St. Petersburg. In Florida le vaccinazioni sono ora disponibili per tutti a partire dai 12 anni. «Volevo anche che fosse una campagna vaccinale per far uscire dallae restrizioni», ha detto Williams a ABC News. Williams ha raccontato che la band protagonista, Teenage BottleRocket, era inizialmente scettica, prima di convincersi a dare vita all'iniziativa. In un video su Facebook, il cantante e chitarrista della band Ray Carlisle dice ai fan: «Vogliamo dare il buon esempio... siamo stati vaccinati. Ci piacerebbe se anche tu fossi vaccinato. Vieni a festeggiare con noi. Sicurezza prima -- festa in secondo luogo!». Finora, secondo quanto dice il promotore, nessuno sembra abbia accettato l'opzione da 1000 dollari, maggiore invece il successo per i 250 biglietti a prezzo scontato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Maggio 2021, 10:11

