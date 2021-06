Vaccino Sinovac «sicuro ed efficace». L'Oms autorizza il farmaco cinese

Il vaccino Sinovac-CoronaVac è stato approvato. L'Oms ha specificato che è stato autorizzato «per l'uso di emergenza», così come lo sono, attualmente, gli altri farmaci quali Pfizer, Astrazeneca e Moderna. L'Organizzazione mondiale della sanità garantisce a Paesi, finanziatori, agenzie di approvvigionamento e comunità che il prodotto della farmaceutica cinese Sinovac «soddisfa gli standard internazionali di sicurezza, efficacia e produzione». «Il mondo ha un disperato bisogno di più vaccini contro Covid-19 per affrontare l'enorme disparità di accesso nel pianeta - commenta Mariângela Simão, responsabile Oms per l'accesso ai prodotti sanitari -. Esortiamo i produttori a partecipare al programma Covax, condividere il proprio know-how e i propri dati e contribuire a tenere sotto controllo la pandemia».

Sinovac: cos’è e come funziona

Si chiama CoronaVac ed è un vaccino cinese sviluppato dall'azienda Sinovac. Approvato e utilizzato in Cina, è stato inoltre autorizzato per l'uso di emergenza in altri Stati nel mondo. CoronaVac insegna al sistema immunitario come produrre anticorpi contro il Covid. I ricercatori hanno prima iniettato il virus nelle cellule renali di alcune scimmie. E poi l'hanno «addormentato» con una sostanza chimica. A questo punto è stato poi sperimentato sull'uomo. È lo stesso medoto usato per il vaccino polio negli anni Cinquanta. Sull'efficacia ci sono molti dubbi. Dai test in Brasile il risultato è stato del 50%, mentre in Turchia del 91%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA