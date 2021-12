Lazio, per la terza dose c'è quasi solo Moderna. Ecco quando arrivano le dosi Pfizer (e se conviene aspettare)

I romani che vogliono fare la dose booster con Pfizer devono armarsi di pazienza, fare parecchi chilometri o in alternativa rinunciare al tris identico e se hanno (legittimamente) fretta prenotare la terza dose di Moderna. Perché i numeri parlano chiaro: la maggior parte di vaccini disponibili nel Lazio sono ancora Moderna mentre quelli Pfizer latitano. Migliaia le testimonianze sui social di chi non ha trovato appuntamenti nella propria Asl di riferimento per l'iniezione di Pfizer ma ha trovato solo l'altro vaccino a mRna. A Velletri, Sora, Palombara Sabina, gli unici hub che a stretto giro permettevano una terza dose Pfizer. E allora cosa dovrebbe fare un romano? Per prima cosa fidarsi della scienza, che più volte ha spiegato l'importanza di arrivare velocemente al booster, anche a costo di una vaccinazione eterologa. Sulla quale i ricercatori hanno espresso parere favorevole. Anzi, secondo studi recenti l'efficacia sarebbe ancora maggiore.

Quando arrivano le dosi Pfizer?

Al momento Pfizer si trova di meno perché nei depositi ci sono molti più vaccini Moderna. Anche per questo Figliuolo nei giorni scorsi ha annunciato l'arrivo di 2 milioni di dosi aggiuntive di Pfizer. Al momento nel nostro Paese i vaccini disponibili sono 3,7 milioni, di cui 2,3 Moderna mentre 1,4 sono Pfizer. Avendo forniture diverse, in questo momento il vaccino maggiormente iniettato è Moderna. Ma le cose cambieranno dal 2022. Già tra il 30 e il 31 di dicembre il Lazio avrà a disposizione 44mila dosi in più di Pfizer, più altre 86mila che arriveranno tra il 5 e il 12 gennaio e altre 78mila entro la fine del mese. Ma con Omicron che presto potrebbe diventare prevalente anche in Italia, l'obiettivo di tutte le istituzioni è quello di continuare a spingere sulla promozione della terza dose, indipendentemente dal vaccino. Perché solo così la variante farebbe meno paura. Il problema sollevato è presto risolto: in questo momento la scienza ha dimostrato che è più pericoloso aspettare di fare la propria dose Pfizer (andando oltre i cinque mesi di copertura) piuttosto che fare il booster con Moderna.





Pfizer più Moderna: perché non è pericoloso

Pfizer e Moderna sono entrambi vaccini a mRna. Ed entrambi sono stati autorizzati in Italia per il richiamo, indipendentemente da quello usato in precedenza: sia che il ciclo primario di vaccinazione sia stato eseguito con vaccino adenovirale AstraZeneca o J&J, sia nel caso in cui per le prime due dosi sia stato utilizzato l’altro vaccino a mRna. L’Ema e l’Ecdc nelle loro note ufficiali hanno dichiarato che le prove disponibili finora con diversi tipi di vaccini autorizzati indicano che una vaccinazione eterologa dia risposte immunitarie buone o addirittura in alcuni casi migliori rispetto ad un richiamo omologo e che il booster con un mRna, dopo una serie primaria di vettori, sia capace di produrre una risposta immunitaria più forte del contrario.

Le prenotazioni nel Lazio

Chi non ha ancora prenotato la terza dose (il 26% ha fatto già il richiamo), in sostanza, farebbe bene a farlo il prima possibile. Perché la copertura del vaccino cala sensibilmente oltre la soglia dei 5 mesi. Prendere tempo per poi ritrovarsi scoperti è sconsigliato da medici e virologi. Anche per questo la Regione Lazio ha aperto le prenotazioni per l'open day "Natale sicuro" il 19 dicembre (10mila posti in diversi hub, sempre sotto prenotazione). Per gli altri si andrà avanti con il consueto metodo, cioè la prenotazione sul portale di Salute Lazio. Andrà selezionata la “dose booster”, scelta la sede (hub o farmacia) e poi selezionato l'appuntamento preferito. Le somministrazioni andranno avanti anche nei giorni di festa: in tantissimi hanno prenotato sia per il 24 e il 25 dicembre che per il 31-1 gennaio.

