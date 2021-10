Covid Italia, bollettino 3 ottobre 2021: 2.968 nuovi casi e 33 morti, tasso di positività all'1%

Covid Italia, il bollettino di 3 ottobre 2021. Sono 2.968 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.312. Sono invece 33 le vittime in un giorno, ieri erano state 25. Sono 285.960 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 355.896. Il tasso di positività è all'1%, in lieve crescita rispetto allo 0,9% di ieri. Sono 431 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di uno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 21 (ieri erano 27). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.99, ovvero 66 meno di ieri.

IL BOLLETTINO IN PDF

Campania

Sono 324 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 16.932 test esaminati. In leggero rialzo l'indice di contagio che ieri era pari all'1,59% ed oggi è all'1,91%. Quattro le vittime nelle ultime 48 ore, cui si somma un deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali calano a 18 i ricoveri nelle terapie intensive (-4) e anche nelle degenze dove se ne contano 203 (-3).

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 20 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1249 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3867 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 ( lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 107 ( 4 in meno rispetto a ieri). 1864 sono i casi di isolamento domiciliare (15 in meno rispetto a ieri). Si registra il decesso di una donna di 78 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari.

Calabria

In calo i ricoverati da Covid 19 in area medica in Calabria, dove, nel saldo tra ingressi e dimissioni, si registra un -10 (132). Stabili a 15 i ricoveri in terapia intensiva. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 79 con un tasso di positività che scende ancora, dal 3,93 al 3,15%. Nello stesso lasso di tempo si registra anche un decesso con il totale che arriva a 1.412. I casi attivi sono 3.492 (+45), gli isolati a domicilio 3.345 (+55) mentre i nuovi guariti 33. Ad oggi sono 1.201.505 i tamponi fatti, con 84125 positivi. I dari sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Toscana

«Sono 260 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (248 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano a 283.004 i casi registrati dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 260 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 20% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più)». Lo comunica la Regione Toscana. «I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 269.227 (95,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.836 tamponi molecolari e 11.052 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 7.124 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.597, -0,8% rispetto a ieri». Lo comunica la Regione Toscana».

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.173 tamponi molecolari sono stati rilevati 38 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,75%. Sono inoltre 7.807 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,12%). Oggi si registra il decesso di un uomo di 82 anni di Muggia ricoverato in ospedale a Trieste, mentre sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva; i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 37. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.824, con la seguente suddivisione territoriale: 827 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.129, i clinicamente guariti 52, mentre le persone in isolamento scendono a 922. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 113.973 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.245 a Trieste, 52.565 a Udine, 22.906 a Pordenone, 13.669 a Gorizia e 1.588 da fuori regione. Non si registrano positività tra il personale del Servizio sanitario regionale e nemmeno tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.

Lazio

«A Roma 142 nuovi casi» Roma, 3 ott. (Adnkronos) - «Oggi nel Lazio su 8.567 tamponi molecolari e 14.780 tamponi antigenici per un totale di 23.347 tamponi, si registrano 278 nuovi casi positivi (-68), 3 i decessi ( = ), 354 i ricoverati (-9), 56 le terapie intensive (+3) e 211 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1%. I casi a Roma città sono a quota 142. In calo i ricoveri». Lo comunica Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. «Dopo la Circolare ministeriale la Regione Lazio è pronta a somministrare contemporaneamente antinfluenzale e richiamo Covid già da prossima settimana. Vaccini over 80 dose di richiamo Covid: partite le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid nel Lazio.

Vaccino Covid e antinfluenzale insieme si può: arriva la circolare del Ministero della Salute

Effettuate già 20 mila somministrazioni, il 20% dell'intero Paese. Prenotazioni su https://prenotavaccino- covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente. Campagna vaccinale: Superate le 8,3 milioni somministrazioni, oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Vaccino antinfluenzale da Medico di medicina generale: al via dalla prima settimana di ottobre. Gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le Forze dell'ordine, e i donatori di sangue. Contattare il proprio Medico di Medicina Generale a partire dalla prima settimana di ottobre».

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 12 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta. Il totale delle persone affette da virus da inizio epidemia è, pertanto, di 12.158. I positivi attuali sono 91 di cui tre ricoverati in ospedale e 88 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di tre unità rispetto a ieri a 11.593 totali. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 190.680 mentre i casi testati sono 86.766. I decessi in Valle D'Aosta di persone risultate positive al virus da inizio epidemia sono 474.

Emilia-Romagna

Sono 314, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati in Emilia-Romagna sulla base di oltre 25mila tamponi registrati. Si contano però ancora sei morti: tre in provincia di Parma (due uomini di 88 e 93 anni e una donna di 81), due in provincia di Ferrara (due uomini di 57 e 66 anni) e una donna di 91 anni a Modena. Con i casi attivi che si mantengono attorno a 14.400, restano sostanzialmente stabili i ricoveri, che sono 47, uno in più di ieri, nei reparti di terapia intensiva e 370 (lo stesso numero di ieri) negli altri reparti Covid. Il 97% degli attualmente positivi non ha bisogno di cure ospedaliere. In termini assoluti, Parma è la provincia con il numero più alto di contagi con 83 nuovi casi, seguita da Bologna (69) e Forlì-Cesena (34). Dei nuovi positivi 146 sono asintomatici e la loro età media è di 46,8 anni.

Umbria

Ricoverati Covid in lieve risalita negli ospedali dell'Umbria i base ai dati aggiornati dalla Regione a domenica 3 ottobre. Sono infatti 52, due in più di sabato, cinque dei quali, più uno, nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 46 nuovi positivi e 80 guariti, mentre restano stabili a 1.450 i morti per il virus. Gli attualmente positivi sono ora 785, 34 in meno. Sono stati analizzati 1.563 tamponi e 5.820 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,6 per cento (0,49 sabato).

Veneto

Sono in calo i nuovi contagi Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore sono stati 264 i positivi al tampone (ieri erano 457), per un totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge i 470.295. Non si registrano vittime. Il conteggio dei decessi resta fermo a 11.778. Lo riferisce il report della Regione. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 10.346 (-87). Sostanzialmente stabili i dati ospedalieri. I ricoverati nelle aree mediche sono 217 (-4), quelli nelle terapie intensive 52 (-1).

Lombardia

Con 56407 tamponi effettuati sono 328 i nuovi casi di positivi al Covid in Lombardia, con un tasso di positività che si attesta allo 0,5% come ieri. Sono 4 le persone decedute per un totale di 34054 morti dall'inizio della pandemia. Scendono i ricoverati: nei reparti ordinari sono calati di 6 unità mentre in terapia intensiva di una persona. Per quanto riguarda le province è quella di Milano la più colpita con 88 nuovi positivi, a Brescia sono 48, a Bergamo e Varese 41, a Monza e Brianza 34, a Como 13, a Pavia 12, a Cremona 10, a Lodi 8, a Sondrio 6, a Mantova 5, a Lecco 4.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 00:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA