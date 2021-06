Covid Italia, il bollettino di oggi 22 giugno 2021. Sono 835 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 192.822 tamponi (ieri 81.752). Ieri erano stati 495 i contagi. Sono invece 31 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 21. Il tasso di positività è dello 0,43%, in calo rispetto a ieri quando era allo 0,61%.

Sono 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 10 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.289, in calo di 101 unità rispetto a ieri. I casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.254.294, i morti 127.322. I dimessi ed i guariti sono invece 4.054.008, con un incremento di 4.692 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 72.964, in calo di 3.889 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 70.313 persone (-3.765).

Discoteche, Costa: «Riaprono entro il 10 luglio, ingresso con green pass»

Covid, il bollettino: i dati delle regioni

Le Regioni in cui si registra il maggiore incremento sono Sicilia (133 nuovi casi), Lombardia (126) e Veneto (96).

TOSCANA - Venticinque nuovi casi segnalati nelle ultime ventiquattro ore (quasi la metà di ieri) e due decessi. Ma anche 199 nuovi guariti e sette ricoverati in meno in ospedale. Sono i numeri del bollettino quotidiano che la Regione ogni giorno a mezzogiorno accerta e invia alla Protezione civile nazionale e che disegnano l'andamento dell'epidemia in Toscana, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria, da febbraio del 2020 fino ad oggi, in sedici mesi, sono stati complessivamente registrati 243.934 casi di Covid-19 e le persone al momento positive sono 2.851, il 5,8 per cento in meno rispetto alle ventiquattro ore precedenti.

VENETO - Sono 96 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore il Veneto, che portano a 425.113 il totale da inizio pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 6 decessi, con il totale a 11.609. Gli attuali positivi sono 5.052, 148 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 320 ricoverati, -18 rispetto a ieri; di essi, 288 (-9) sono in area non critica, 32 (-9) nelle terapie intensive.

BASILICATA - In Basilicata ieri sono stati processati 669 tamponi molecolari: solo 14 sono risultati positivi al covid-19 e di questi 13 appartengono a persone residenti in regione. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 34 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 567.

