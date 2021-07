Covid, il bollettino: oggi 794 casi e 28 decessi Tasso di positività a 0,4%

Covid Italia, bollettino oggi venerdì 2 luglio. Sono 794 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 882. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 21. Il tasso di positività è 0,4% (ieri 0,46%). Sono 199.238 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività dello 0,4%. Sono i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio.

Sono 794 i nuovi contagi da Covid-19, circa 100 in meno rispetto a ieri, con 199mila tamponi (+11mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 28 decessi (+7) e un tasso di positività allo 0,4% (-0,1%). In Lombardia sono stati rilevati 143 casi, in Sicilia 115 e in Campania 98. Gli attualmente contagiati scendono a 47.779 (-1.579) dei quali 46.097 in isolamento domiciliare, 1.469 ricoverati con sintomi (-63) e 213 in terapia intensiva (-16). Le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore sono 2.345.

Lombardia

Secondo il quotidiano bollettino diramato oggi dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus, la provincia di Milano continua a registrare il maggior numero di nuovi contagi, sono infatti 61, di cui 32 a Milano città, seguita dai 16 di Cremona e i 15 di Varese. Seguono Brescia con 11 casi, Monza e Brianza e Bergamo con 8. Aumenti sotto la decina anche a Como e Mantova (+5), Lodi (+4), Lecco (+2) e Sondrio (+1). Pavia è l'unica provincia con 0 casi nelle ultime 24 ore.

Lazio

Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1253) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 64 nuovi casi positivi (-8), 5 decessi (+2), i ricoverati sono 162 (-19). I guariti sono 152, le terapie intensive sono 42 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 41.

Toscana

Sono 58 i nuovi casi positivi in Toscana, che portano a 244.385 il numero degli infettati dall'inizio dell'epidemia da Covid. Dei nuovi casi 57 sono confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 235.828 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.785 tamponi molecolari e 7.734 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 4.172 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.686, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 101 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (5 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 83 anni della provincia di Arezzo.

Campania

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 98 (*) Tamponi molecolari del giorno: 6.200 Tamponi antigenici del giorno: 6.082 Deceduti: 11 (**) ** 3 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 18 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 212 * Posti letto Covid e Offerta privata.

Lombardia

Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter. «Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale» scrive Moratti.

Marche

Sono 28, di cui 18 in provincia di Ascoli Piceno (dove nei giorni scorsi si è registrato un cluster a seguito di una festa in spiaggia in uno chalet a San Benedetto del Tronto) i positivi al coronavirus nelle Marche rilevati in 24ore. Lo fa saper il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata «testati 1.788 tamponi: 941 nel percorso nuove diagnosi (di cui 317 screening con percorso Antigenico) e 847 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3%)». Gli altri positivi sono stati registrati nelle province di Pesaro Urbino (5), Fermo (2) e Macerata (1); 2 provenienti da fuori regione. I casi comprendono sei soggetti sintomatici; ci sono contatti in setting domestico (7), contatti stretti di casi positivi (7), contatti in setting lavorativo (1), in ambiente di vita/socialità (4), con provenienza extra-regione (1). Due casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening su 317 test antigenici effettuati, quattro «positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%».

Veneto

Sono 57 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e due nuovi decessi. A riferirlo il bollettino della Regione Veneto. Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 49.331 dosi, che portano il totale dall'inizio della campagna a 4.244.092. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.522.626, il 31,4% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.684.629 (55,3%).

Basilicata

In Basilicata sono 4 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 592 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino in cui risulta anche una guarigione. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 682 (+3). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.704 dosi. Finora sono 298.193 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,9 per cento) e 159.761 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 457.954. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Sardegna

Non ci registrano nuovi decessi in Sardegna, i casi di positività al Coronavirus sono 25, i test in più eseguiti sono poco più di 3mila: sono i dati dell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. In ospedale restano ricoverati 42 pazienti (-1 rispetto all'ultimo bollettino), 2 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.268, 28 quelle in più guarite. Sul territorio, dei 57.271 casi positivi complessivamente accertati, 15.010 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.702 (+4) nel Sud Sardegna, 5.166 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.414 (+13) a Sassari.

Puglia

Sono in leggerissima, quasi impalpabile, crescita oggi in Puglia i nuovi casi di Covid19 a fronte di una diminuzione dei test. Molto lento l'aumento dei nuovi guariti e pertanto è contenuto il calo degli attuali positivi. Lievissima la flessione dei ricoverati. Come si può leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, su 5.968 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 43 contagi: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri i nuovi casi erano 40 su 6.204 test. Anche oggi non sono stati registrati decessi che rimangono in tutto 6.642. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.688.193 test. Sono 244.093 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.012 (+81). I casi attualmente positivi sono 2.689 mentre ieri erano 2.727 (-38). I ricoverati sono 129 mentre ieri erano 130 (-1). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 253.424 così suddivisi:95.208 nella provincia di Bari; 25.592 nella provincia di Bat; 19.821 nella provincia di Brindisi;45.166 nella provincia di Foggia; 26.968 nella provincia di Lecce; 39.488 nella provincia di Taranto;814 attribuiti a residenti fuori regione; 367 provincia di residenza non nota.

