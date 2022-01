Bonus psicologo, Zingaretti: «Nel Lazio fondo da 2,5 milioni di euro per la salute mentale»

Bonus psicologo, nell'ultima Manovra è stato bocciato. Sarà realtà, invece, nel Lazio dove è stato stanziato un fondo apposito per la salute mentale dei giovani. «La Regione Lazio istituirà un fondo dedicato all'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili. Destiniamo 2,5 milioni di euro per garantire l'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, attraverso voucher da utilizzare presso strutture pubbliche del Lazio, coinvolgendo la rete degli psicologi e degli psichiatri. Con la pandemia, i disturbi psicologici sono aumentati». Così su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

«Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità e alla tante sollecitazioni del mondo scientifico, alle richieste di aiuto e alle mobilitazioni e petizioni sul #bonuspsicologico che ha coinvolto migliaia di persone e che segnalano un problema reale e da affrontare», spiega Zingaretti. Secondo uno studio condotto da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -viene ricordato nel post- «i tentativi di suicidio e autolesionismo marcato sono aumentati del 30% durante la seconda ondata. Le ospedalizzazioni per tentativi o idee di suicidio sono passate dal 17% nel gennaio 2020 al 45% del totale nel gennaio 2021. Sono esplosi i disturbi del comportamento alimentare: solo per l'anoressia un +28% di richieste di aiuto. Sono dati molto allarmanti che ci dicono una sola cosa: dobbiamo intervenire».

«Oltre che creare nuove opportunità per la formazione, il lavoro, lo sviluppo, occorre dare risposte immediate alla sofferenza reale e alla condizione di malessere profondo che moltissimi giovani stanno provando a seguito degli effetti della pandemia, specie pensando a quelle fasce di popolazione più fragili che non possono permettersi cure adeguate. È uno degli investimenti necessari per il futuro delle nuove generazioni», conclude Zingaretti.

Come funziona?

Entro questo mese la giunta Zingaretti formalizzerà l'intervento sociale e finanziario in una apposita delibera in modo che a breve alle (tante) richieste di aiuto possa seguire una risposta. L'annuncio del presidente è collegato infatti all'altissima domanda di supporto che i servizi sociosanitari hanno registrato. Sul territorio erano già stati attivati degli sportelli.

Nella delibera verrà inoltre formalizzata la fascia d'età a cui si rivolge il fondo. L'attenzione è rivolta infatti ai giovani, spiegano dalla Regione. L'iniziativa è rivolta anche a chi non si è mai rivolto a uno psicologo, a chi si è accorto di ave bisogno di parlare con un professionista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 15:47

