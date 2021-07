Lazio, 792 contagi (+176) e un morto. A Roma 519 casi, cresce l'incidenza

Covid Lazio, il bollettino di oggi 22 luglio 2021. Su oltre 10mila tamponi nel Lazio (-1443) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792 nuovi casi positivi (+176), 1 decesso (+1), i ricoverati sono 150 (-1), le terapie intensive sono 29 (+1), i guariti sono 274. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6. I casi a Roma città sono a quota 519.

Roma, il cluster in un centro estivo alla Balduina: più di venti bimbi positivi

Covid, bollettino 22 luglio 2021

In aumento l’incidenza che si attesta al 52 ogni 100mila abitanti, nel 90% dei casi si tratta di fasce d’età giovanili. Scende l’età mediana dei contagi a 23 anni. Scarsa pressione sugli ospedali, occupazione in area medica 2% e terapia intensiva 3%. Si conferma che in questa fase la circolazione del virus è legata prevalentemente ai giovani, pertanto rinnoviamo l’invito a vaccinarsi.

Asl Roma 1

Asl Roma 1: 177 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2

Asl Roma 2: 202 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3

Asl Roma 3: 140 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Variante Delta nel Lazio, D'Amato: «Maggior parte dei casi è a Roma. Serve Green Pass per evitare le chiusure»

Asl Roma 4

Asl Roma 4: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5

Asl Roma 5: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6

Asl Roma 6: 101 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid in provincia di Roma

Nelle province si registrano 102 nuovi casi e si registrano 1 decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone

Nella Asl di Frosinone si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina

Nella Asl di Latina si registrano 56 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Vaccini Lazio, come anticipare la data del richiamo: differenze tra Pfizer, Moderna e Astrazeneca

Asl di Rieti

Nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Viterbo

Nella Asl di Viterbo si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Vaccini

Oggi oltre 6,4 milioni di somministrazioni complessive di vaccino, il 62% dei cittadini adulti ha completato il percorso vaccinale con due dosi.

Le aggregazioni incontrollate sono benzina nel motore del virus, non bisogna abbassare la guardia, si avvicina l’obiettivo del 70% popolazione adulta vaccinata con doppia dose entro prima settimana di agosto, non vanifichiamo gli sforzi.

Lazio prima regione in Italia per copertura over 60 di vaccinati con doppia dose (dati elaborati da Sole 24 Ore).

Hub Valmontone ha superato 135mila vaccinazioni ed è il centro vaccinale in modalità drive-in che ha eseguito più vaccinazioni in Italia.

Attestati di benemerenza a personale sanitario impegnato nell’emergenza covid: consegne fatte a Rieti, Viterbo, oggi Latina, e ai dipendenti di LazioCrea. Riguarderà tutte le Asl, le Aziende Ospedaliere, gli IRCSS, i Policlinici universitari pubblici e privati.

Operazione Delta, vaccino itinerante, Programma in corso di aggiornamento:

- Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 Agosto, Rieti.

- Asl Frosinone: 23 luglio Falvaterra e Pico – 26 luglio, Villa Latina, Terelle e Belmonte Castello – 27 luglio, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso – 28 luglio, Coreno Ausonio e S. Ambrogio Garigliano – 29 luglio Colle San Magno.

Asl Roma 5: 23 luglio, Montelanico, Gorga, Carpineto, Roviano, Anticoli Corrado – 24 luglio Cerrano, Gerano, San Paolo dei Cavalieri, Marcellina – 26 luglio, Gavignano, Segni, Vallepietra, Jenna – 27 luglio, Cineto Romano, Saracinesco, Zagarolo, San Cesareo – 28 luglio, Montelibretti, Moricone, Labico, Artena – 29 luglio, Rocca di Cave, Castel S. Pietro, Capranica, Vivaro Romano, Vallinfreda – 30 luglio, Pisoniano, San Vito Romano, Rocca Canterano,- 31 luglio, Rocca S. Stefano, Vicovaro, Roiate, Bellegra – 2 agosto, S. Gregorio, Casape, Poli, Marano Equo, Agosta – 3 agosto, Castel Madama, Fonte Nuova – 4 agosto, Sambuci, Ciciliano, Montecelio, Sant’Angelo Romano – 5 agosto, Mandela, Rocca Giovine, Camerata Nuova, Riofreddo – 6 agosto, Gallicano, Cervara di Roma, Arsoli.

- Asl Roma 6: 23 luglio, Genzano – 24 luglio Rocca Priora e Albano - 25 luglio, Nemi – 26 luglio, Torvajanica – 27 luglio, Colonna – 28 luglio, Frascati – 29 luglio, Ardea - Nuova Florida – 30 luglio, Castel Gandolfo – 31 luglio, Anzio, Marino – 1 agosto, Tor San Lorenzo – 2 agosto, Ariccia – 3 agosto, Monte Porzio Catone – 4 agosto, Ciampino – 7 agosto, Marino, Castel Gandolfo – 8 agosto, Torvajanica – 10 agosto, Lido dei Pini – 11 agosto, Marino – 12 agosto, Castel Gandolfo - 13 agosto, Frascati – 14 agosto Rocca di Papa – 15 agosto, Anzio – 17 agosto, Anzio – 19 agosto, Ardea Montagnano - 20 agosto, Castelgandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castelgandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA