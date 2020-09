Lazio, il bollettino: 159 casi di cui 119 a Roma. Nessuna vittima

Covid Italia, bollettino oggi 7 settembre: 1.108 casi, 12 morti. Campania in testa. Terapie intensive su: 142 La situazione Coronavirus in in base al bollettino del 7 settembre 2020. I nuovi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.108 (ieri 1.297). Sono 12 i morti, in aumento rispetto a ieri. Crescono le persone in terapia intensiva: sono 142, in aumento di 9 rispetto a ieri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 17:57

Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 159 casi di coronavirus di questi 119 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro. Presso il laboratorio nazionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido, attesi risultati entro la fine del mese.Nellasono 33 i casi nelle ultime 24 ore e di questi dieci i casi di rientro, sette con link dalla Sardegna, uno dalla Polonia, uno dalla Romania e uno dal Trentino. diciassette sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati.Nellasono 74 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi nove i casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro dalla Romania, uno dalla Grecia e uno dalla Bulgaria.Nellasono 12 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di dieci casi di rientro, otto con link dalla Sardegna e due dalla Campania. Un caso è un contatto di una caso già noto e isolato.Nellasono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di tre casi di rientro dalla Romania. Uno è un contatto di caso già noto e isolato, uno individuato al test sierologico e uno su segnalazione del medico di medicina generale.Nellasono 8 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di quattro casi di rientro, due dalla Romania, uno dalla Calabria e uno dalla Spagna. Quattro i contatti di casi già noti e isolati.Nellasono 6 i casi nelle ultime 24 ore e sono contatti di casi già noti e isolati.LEGGI ANCHE --> Covid Italia, bollettino oggi 7 settembre 2020: 1.108 nuovi casi, 12 morti. Terapie intensive su: 142 Nelle province si registrano 19 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore.Nella Asl di Latina sono tredici i casi e di questi otto sono di rientro, due con link dalla Sardegna, due dalla Romania, due dalla Svizzera, uno dalla Lombardia e uno dall’Albania. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano sei casi e di questi due sono contatti di casi già noti e isolati e quattro sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione.