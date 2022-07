Roma, il 7 luglio la presentazione dell'atlante del cibo della Città Metropolitana

Roma è tra i più grandi Comuni agricoli d’Europa e porre l’agricoltura e il cibo al centro dell’agenda politica della Capitale significa innanzitutto valorizzarne le risorse locali e combattere il consumo di suolo, aumentato anche durante la pandemia.

Nel 2021 il Cursa - Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente ha stretto un accordo di collaborazione con la Città metropolitana di Roma Capitale per la costruzione del “Piano del Cibo”: un piano per frenare lo spreco alimentare e aumentare la qualità dell’alimentazione, in particolare quella dei bambini.

Giovedì 7 luglio, a Roma, presso Villa Altieri, sarà presentato “l’Atlante del Cibo”: l’Atlante restituisce la fotografia territoriale del sistema del cibo nella città metropolitana di Roma; è la base per potere mettere a punto una vera e propria strategia di food policy.

L’incontro “Alimentare la sostenibilità. Presentazione dell’Atlante del cibo della Città metropolitana di Roma Capitale” intende presentare l’Atlante del Cibo della Città metropolitana di Roma Capitale, risultato della prima fase del lavoro svolto, che ha visto come obiettivo la costruzione di un quadro conoscitivo approfondito sulle caratteristiche, le dinamiche di funzionamento, le criticità e i punti di forza del sistema alimentare metropolitano.

La città metropolitana di Roma Capitale è il primo e finora l’unico Ente a dotarsi di uno strumento conoscitivo di questo tipo, che spazia dalla dimensione economica-occupazionale a quella ecologica, dalla qualità di ciò che mangiamo alle possibili misure sul piano logistico-distributivo ed educativo, per un consumo più consapevole e meno impattante.

A Roma la povertà alimentare è in netta crescita: il picco è stato toccato durante la pandemia con 140.000 persone che hanno richiesto aiuti alimentari. Per questo è stato istituito un "Osservatorio Insicurezza Alimentare e Accesso al Cibo Città di Roma", che vuole analizzare in profondità il fenomeno della povertà alimentare.

Il programma

ore 14.00 – Registrazione dei partecipanti

ore 14.30 – Saluti istituzionali e introduzione

Pierluigi Sanna , Vicesindaco metropolitano

, Vicesindaco metropolitano Alessia Pieretti, Consigliere metropolitano Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia

La Strategia nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano

Massimo Piacenza , Direttore Dip. IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio”

, Direttore Dip. IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” Camilla Perrone, Coordinamento scientifico del Piano Strategico- Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Piano Strategico Metropolitano e Atlante del cibo: perché l’analisi del sistema alimentare è strategica per la città metropolitana di Roma Capitale? Davide Marino CURSA, Università degli Studi del Molise, Università degli studi di ROMA TRE

TRE ASSAGGI - COSA DICE L’ATLANTE

Terra, Lavoro, Filiere: chi nutre la città Giampiero Mazzocchi - Giovanni Pagano - Giordano Stella

chi nutre la città Giampiero Mazzocchi - Giovanni Pagano - Giordano Stella Il cibo tra mercato e diritto . Consumi e Insicurezza Alimentare Daniela Bernaschi

. Consumi e Insicurezza Alimentare Daniela Bernaschi Il sistema della distribuzione: logistica e filiere alternative Bianca Minotti

logistica e filiere alternative Bianca Minotti Agricoltura e servizi: il parco agricolo per un nuovo patto città-campagna Giorgio Giovannelli - Angela Cimini

BREAK TIME ore 16.15

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA Coordina: Davide Marino, Università degli Studi del Molise, ROMA TRE

Intervengono:

Marietta Tidei, Regione Lazio

Enrica Onorati, Regione Lazio

Marta Bonafoni, Regione Lazio

Massimiliano Mattiuzzo, Biodistretto Etrusco Romano Luciano Sbraga, Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Francesca Rocchi, Slow Food Roma

Massimo Pelosi, Lega COOP Tirreno

Massimo Biagetti, Confederazione Italiana Agricoltori Andrea Virgili, Confagricoltura

Francesco Giardina, Coldiretti

Massimo Pallottini, Centro Agroalimentare Roma

Conclude: Damiano Pucci, Consigliere metropolitano Pianificazione urbanistica, Pianificazione strategica, Agricoltura e Difesa del suolo

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA