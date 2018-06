Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Matteo Salvini attacca i tg della Rai e dice: «Abbiamo contro tutti i giornali».Durante la puntata di Otto e mezzo su La7, il vice premier ha dichiarato: «Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia». Poi Salvini parlando della Rai ha aggiunto: «I partiti non resteranno fuori ma faremo delle scelte equilibrate e intelligenti, a differenza di chi ci ha preceduti». «Merito e competenza». Queste, ha aggiunto, saranno le caratteristiche sulle quali si baserà la scelta della nuova dirigenza della tv pubblica.«Grave intimidazione di Salvini contro i tg Rai: da ministro e vicepremier lancia attacco senza precedenti alla vigilia delle nomine del cda. O presenta critiche circostanziate riferite a casi specifici, oppure siamo di fronte a chiara minaccia a informazione servizio pubblico». Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.