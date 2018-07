Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano, presentando la denuncia su carta intestata del Viminale.



Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha presentato denuncia querela nei confronti dello scrittore Roberto Saviano per il contenuto di alcuni post su facebook, ritenendole lesive «della reputazione del sottoscritto e del Ministero dell'Interno stesso».



ha, presentando la denuncia su carta intestata del Viminale.Il ministro dell'Interno,, ha presentato denuncia querela nei confronti dello scrittoreper il contenuto di alcuni post su facebook, ritenendole lesive «della reputazione del sottoscritto e del Ministero dell'Interno stesso».

La notizia, anticipata dall'Huffington Post, è confermata dal Viminale. La querela fa riferimento a un post pubblicato il 12 giugno scorso, in cui Saviano parlava della questione legata alla sua scorta, e a uno del 22 giugno, in cui Saviano definiva Salvini «ministro della malavita». Nell'atto si fa notare come la questione abbia avuto un forte impatto mediatico sulla stampa nazionale e straniera e si sottolinea come le dichiarazioni siano «al di fuori di qualsivoglia esercizio lecito del diritto di critica - non potendosi certo parlare di diritto di cronaca - in quanto vi è una gratuita aggressione alla mia persona, infamante ed umiliante, travalicandosi palesemente il legittimo limite del dissenso sulle iniziative amministrative poste in essere dal Gabinetto a cui appartengo».