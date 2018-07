Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro». Lo ha detto Matteo Salvini parlando coi giornalisti a Pontida, ribadendo il progetto di una «alleanza internazionale dei populisti che per me è un complimento».«I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via», ha poi ribadito il ministro dell'Interno.