Appresa la notizia, Salvini ha commentato sui social: "Ancora atti intimidatori contro di me e contro la Lega. Vigliacchi, ci fate solo PENA. Io non ho paura, e vado avanti, insieme alla nostra splendida Comunità!".

Attacco choc contro la Lega stamani a, dove il 10 giugno si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale. Alla tornata elettorale sarà presente anche una lista con il simbolo del Carroccio, a sostegno del candidato sindaco Giarrusso. Una svastica, disegnata su uno dei manichini sui cui è scritto "", e insulti all'indirizzo del partito. Gli atti sono stati denunciati alla Digos. Esprimono solidarietà al segretario cittadino, Castrese Cerlino, il portavoce della Lega in Campania Giancarlo Borriello e il coordinatore provinciale Biagio Sequino. "Quarto merita di meglio, noi non ci faremo intimidire", tuonano gli esponenti locali della Lega.