Matteo Salvini su Instagram mostra un video di un immigrato senza biglietto che picchia un controllore

Matteo Salvini, su Instagram, ha pubblicato un video nel quale si vede un immigrato di colore scagliarsi contro un poliziotto e il controllore in un tram. Secondo quanto scritto dal vicepremier l'uomo sarebbe stato sprovvisto di biglietto, e una volta scoperto avrebbe colpito il controllore per poi fuggire. Il tutto sarebbe accaduto a Triggiano in provincia di Bari. «L'avete visto in qualche telegiornale? - chiede il Ministro dell'interno ai suoi follower - Bari (Triggiano), senza biglietto (ma con cappellino) prende a pugni il capotreno, poi un poliziotto e scappa (a pagarci la pensione). Solidarietà a chi ogni giorno sui mezzi pubblici rischia l'incolumità per fare il proprio lavoro. In Italia serve RISPETTO!»