Zaia, Fontana e Fedriga i più graditi: centrodestra domina le Regioni

Lega pigliatutto anche nella classifica dei migliori governatori delle Regioni: sono infatti tre presidenti del Carroccio ad occupare tutto il podio italiano del gradimento degli amministrati, secondo lo studio pubblicato dal Sole24Ore. Il quotidiano finanziario ha testato il consenso totale di ogni governatore e la differenza con la percentuale con cui sono stati nominati. Doppia medaglia d'oro al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: il suo gradimento (62%) è cresciuto di quasi 12 punti percentuali rispetto al 2015. Zaia (che è in assoluto il più gradito e anche quello che ha guadagnato di più durante il suo governo) è seguito da Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia-Giulia), il cui operato è approvato da un elettore su due (51,1%). Terzo Attilio Fontana (Lombardia), attestatosi al 49,2%.Fuori dal podio troviamo i due presidenti appena eletti di Abruzzo e Sardegna, Marco Marsilio e Christian Solinas (entrambi del centrodestra), separati da appena uno 0,2%. Complessivamente le prime 5 posizioni sono occupate tutte da governatori eletti con lo schieramento che vede la Lega tradizionalmente alleata con Berlusconi (Fi) e Meloni (FdI). Il primo del centrosinistra è il governatore dell'Emilia Romagna Sergio Bonaccini (6°, gradimento al 44%). Con un'approvazione dimezzata rispetto a Zaia, il 32,5%, chiudono la lista Nello Musumeci (Regione Siciliana) e Luca Ceriscioli (Marche). Se guardiamo invece la classifica relativa all'incremento di popolarità dal giorno dell'elezione, dietro al solito Zaia (+11,9%) c'è l'attuale segretario del Pd Nicola Zingaretti (Lazio, +6%), quindi Toti (Fi) in Liguria (+4,8%). Malissimo Mario Oliverio, presidente della Calabria: dal 2014 ha perso oltre il 20% dei consensi. Mancano Valle d'Aosta e Trentino (non eleggono direttamente il Governatore), la Basilicata (si è votato il 24 marzo) e il Piemonte (si voterà il 26 maggio).riproduzione riservata ®