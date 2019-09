Governo, Toninelli dice addio: «Io attaccato per la mia rivoluzione sulle autostrade»

Il premier Giuseppe Conte presiederà un nuovo governo, completamente rinnovato, e lui non ci sarà: Danilo Toninelli, in un post su Facebook, ha dato il suo addio parlando del suo lavoro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sulle autostrade, ha scritto, «la rivoluzione che abbiamo impostato mi è costata durissimi attacchi personali. Il sistema ha reagito con una campagna mediatica scientificamente pianificata contro la mia persona. Ma non importa: sapevo di essere nel giusto





Nel frattempo, abbiamo bloccato grandissima parte degli aumenti dei pedaggi per tutta la durata del mio mandato e abbiamo dato all'Autorità dei trasporti il potere di creare un nuovo sistema tariffario che dal 2020 farà anche scendere i costi al casello», continua Toninelli dando addio al suo ruolo al Mit, dopo che la Lega ha tolto la fiducia all'esecutivo.

«Sapevo che l'impegno sarebbe stato al tempo stesso gravoso ed entusiasmante, ma questi 15 mesi di governo sono andati oltre ogni mia immaginazione e previsione», aggiunge l'ex ministro, sottolineando: «Ho donato tutto me stesso, a volte anche sbagliando, come può capitare, ma comunque nella convinzione di aver agito, giorno dopo giorno, per l'esclusivo interesse dei cittadini. E i risultati stanno lì a dimostrarlo».

Mercoledì 4 Settembre 2019, 20:37

