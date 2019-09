Governo, diretta: nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia, Di Maio agli Esteri, Fraccaro sottosegretario. Domani il giuramento

LA LISTA COMPLETA

Luigi Di Maio ministro degli Esteri, Roberto Gualtieri all'Economia, Luciana Lamorgese ministro dell'Interno, Alfonso Bonafede ministro della Giustizia, Enzo Amendola agli Affari Europei, Paola De Micheli ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Nunzia Catalfo ministro del Lavoro, Roberto Speranza ministro della Salute, Lorenzo Guerini alla Difesa, Teresa Bellanova all'Agricoltura.

Senza portafoglio. Federico d'Inca ai Rapporti con il Parlamento, Paola Pisano a Innovazione tecnologica, Fabiana Dadone alla P.A., Francesco Boccia agli Affari regionali, Giuseppe Provenzano per il Sud, VIncenzo Spadafora per Sport e Politiche giovanili, Elena Bonetti pari opportunità e famiglia, Enzo Amendola per gli Affari Europei.



Riccardo Fraccaro sarà sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

La fumata bianca è arrivata: il premierha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli Affari Regionali, da Gualtieri all'Economia a Bonafede alla Giustizia. Il ministro dell'Interno che prenderà il posto di Matteo Salvini sarà Luciana Lamorgese.«Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso», ha detto il capogruppo Pd alla Cameraal termine del tavolo sul programma a palazzo Chigi con il premier incaricato e le delegazioni M5S-Pd, durato quasi tre ore, spiegando che «al centro del programma ci sono il lavoro e le famiglie. «Io non sono mai stato e non sarò nel governo - aggiunge -. Con il segretario Zingaretti abbiamo sempre parlato di rinnovamento».