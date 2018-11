«La Tav è un progetto importante non solo per Francia e Italia ma per l'intera Ue, per questo speriamo che le parti siano in grado di eseguirla nei tempi previsti».​ «È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi» la Tav, in quanto «come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility se ci sono ritardi nella loro realizzazione questi possono vedere una riduzione dei fondi forniti» da Bruxelles. Lo afferma un portavoce della Commissione Ue dopo l'ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l'omologa francese.



Ira Confindustria. «Il ministro Toninelli dovrebbe vergognarsi: venga a vedere i cantieri e la smetta di dire che la Tav è una galleria che non c'è». Così il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, al termine della visita di una delegazione di imprenditori al cantiere di Saint-Martine-La-Porte, in Francia. «Dire che l'opera non esiste è fare disinformazione. In tutto sono già stati scavati 25 chilometri di galleria. Se non ci muoviamo, rischiamo di perdere i fondi».



Linea storica antiquata. «Che la linea storica della Torino-Lione sia satura lo ha certificato Rfi con un documento ufficiale, chi sostiene che si potrebbe adeguarla con opportuni investimenti racconta un'enorme bufala». Lo ha detto il commissario straordinario di governo per la ferrovia Torino-Lione presentando il quaderno 11 redatto dell'Osservatorio per la Torino-Lione. «Per motivi fisici, strutturali e di sicurezza la vecchia ferrovia aperta nel 1800 non ha futuro», ha detto.

