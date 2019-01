I 47 migranti saranno trasferiti in pullman in un hotspot, probabilmente a Pozzallo o a Messina. In attesa delle identificazioni per i trasferimenti nei paesi europei che sono pronti ad accoglierli.

«Fra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco della Sea Watch ». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del suo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Si è aggiunto anche il Lussemburgo e lo ringrazio. Siamo con l'Italia 7 paesi».