Santanchè vince su Cottarelli, Isabella Rauti batte Emanuele Fiano

di Redazione web

Tra i tanti duelli per un seggio al Senato, l'esponente di Fdi ha sconfitto un esponente del Pd: a Cremona la coordinatrice regionale Daniela Santanché ha ottenuto il 52,17% dei voti contro il 27,3% di Carlo Cottarelli.

Elezioni, exploit FdI al 26,3%, Pd al 19,3%. M5S al 15,1%. Giorgia Meloni: «Italiani chiari, governo al centrodestra a guida FdI»

«Di Maio sconfitto a Fuorigrotta»: con ogni probabilità sarà fuori dal prossimo Parlamento

Rauti vince la sfida con Fiano

Isabella Rauti ha vinto la sfida per il Senato al collegio uninominale di Sesto San Giovanni - ormai ex Stalingrado d'Italia - dove ha ottenuto il 45,4% dei voti contro il 30.80 di Emanuele Fiano. Un successo pieno per l'esponente di Fdi, figlia di Pino ex segretario del Msi, fra i fondatori della Fiamma tricolore rispetto all'ormai ex deputato Pd, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA