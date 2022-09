di Redazione web

Elezioni politiche 2022, ​Casini eletto senatore, sconfitto Sgarbi nel collegio di Bologna. «Pier Ferdinando Casini (CSX) è eletto senatore del collegio uninominale di Bologna. Sconfitto Vittorio Sgarbi (CDX)», scrive su Twitter YouTrend.

«Rappresento senza alcun imbarazzo la posizione del Pd di cui ho apprezzato il senso dello Stato e le scelte coraggiose che ha fatto, come sostenere lealmente il governo Draghi. Il muro di Berlino è caduto da quasi 35 anni. Tenerlo in vita artificialmente è ridicolo», aveva detto Casini parlando della sua candidatura con il Pd.

«Bologna è speciale. Chi ne parla etichettandola come semplicemente 'di sinistra' spesso non la conosce davvero: quando c'è la processione della Madonna di San Luca tutta la città è lì, senza distinzioni politiche o di fede».

Crede che le scelte fatte dal segretario del Pd fino ad oggi siano state giuste: «A Letta si dice oggi che avrebbe dovuto conservare l'alleanza con i Cinquestelle: ma se avesse intrapreso quella strada quando è caduto Draghi l'avrebbero lapidato. L'unico altro possibile alleato, Calenda, si è tirato indietro. Continua a sorprendermi come in politica si giudichi col senno di poi. Troppo facile. Il Pd è il partito che ha fatto e fa le scelte necessarie per l'Italia».

