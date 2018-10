«Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la bocciatura della manovra. «Tutte le manovre passate negli anni scorsi a Bruxelles - ha aggiunto - hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro».



«Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che non bisogna toccare la legge Fornero che è nel programma del 90% dei partiti tranne che del Pd: è un attacco all' economia italiana perchè qualcuno vuole comprare le nostre aziende sottocosto». Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la bocciatura della manovra a Bruxelles.



E ancora: «Bruxelles può mandare 12 letterine, da qui fino a Natale», ma la manovra «non cambia».

