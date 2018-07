Un Matteo Salvini in versione prete, con tanto di crocifisso in mano e libretto nell'altra, e una scritta eloquente sul bordo bianco che la circonda:





I due murales con Di Maio e Salvini che si baciano e la Meloni con un bambino africano Sulle nocche del leader leghista compaiono inoltre le parole 'love' (mano destra) e 'hate' (sinistra), come quelle dell'inquietante predicatore interpretato da Robert Mitchum nel film La morte corre sul fiume.

«Vattene, Satana, vattene. Roma, 27 luglio 2018. Guazzabuglio digitale, 48x145cm, stampato su carta blueback e affisso su muro cittadino. Lo volevo intitolare l'Esorciccio, poi però ho pensato che Ciccio Ingrassia, anche da morto, se ne sarebbe risentito», aveva scritto l'artista Ex Voto, autore del murales, commentando sul suo profilo Facebook. Ma l'opera è durata poco: dopo poche ore, la testa di Salvini è stata cancellata. L'immagine si trova nel sottopasso ferroviario in via delle Conce.

«Vattene Satana, vattene»: è il murales apparso ieri a Roma, in un sottopasso del quartiere Ostiense, un riferimento alla copertina di Famiglia Cristiana - oggetto di forti polemiche - in cui il vicepremier era rappresentato sotto il titolo Vade retro Salvini.