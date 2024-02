«Per me ogni droga è merda e non ci sono droghe buone. Nel codice della strada che arriverà in aula il 1 marzo ho previsto il ritiro della patente per chi guida drogato, perché chi si droga è un coglione ma mettersi alla guida da drogati è da doppio coglione». Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco allestito alla Fiera di Cagliari per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu per le elezioni regionali in Sardegna. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 20:25

